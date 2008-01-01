Грубая ошибка вратаря помогла "Кызыл-Жару" победить "Тараз" в 14-м туре КПЛ

Клуб из Петропавловска не мог выиграть пять последних матчей.

Фото: KazFootball.kz ©
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Сегодня 15:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Кызыл-Жар СК - Тараз

Турнирная таблица
14-й тур КПЛ стартовал матчем между аутсайдерами чемпионата "Кызыл-Жаром" и "Таразом". В упорной борьбе минимальную победу одержал клуб из Петропавловска, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме обе команды играли в закрытый и оборонительный футбол, поэтому опасных моментов почти не возникало. По такому же сценарию проходила и вторая половина встречи.

Успеха петропавловцы добились на 69-й минуте. После подачи углового грубо ошибся вратарь "Тараза" Джурахон Бабаханов, отбивший мяч прямо на ногу Момоду Сисею.

До финального свистка "Тараз" не сумел отыграться и потерпел очередное поражение. Благодаря своей победе "Кызыл-Жар" поднялся на девятое место, набрав 11 очков. "Тараз" занимает восьмую строчку с 13 баллами. 
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Футбол
3
Сегодня 15:55
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