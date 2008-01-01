Грубая ошибка вратаря помогла "Кызыл-Жару" победить "Тараз" в 14-м туре КПЛ

14-й тур КПЛ
стартовал матчем между аутсайдерами чемпионата "Кызыл-Жаром
" и "Таразом
". В упорной борьбе минимальную победу одержал клуб из Петропавловска, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом тайме обе команды играли в закрытый и оборонительный футбол, поэтому опасных моментов почти не возникало. По такому же сценарию проходила и вторая половина встречи.
Успеха петропавловцы добились на 69-й минуте. После подачи углового грубо ошибся вратарь "Тараза" Джурахон Бабаханов
, отбивший мяч прямо на ногу Момоду Сисею
.
До финального свистка "Тараз" не сумел отыграться и потерпел очередное поражение. Благодаря своей победе "Кызыл-Жар" поднялся на девятое место, набрав 11 очков. "Тараз" занимает восьмую строчку с 13 баллами.