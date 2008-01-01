"Хотели платить 100 долларов и поселили в бордель". Белорусский вратарь вспомнил нечеловеческие условия в "Иртыше"

- Я подписал контракт 28 декабря. За все это время получил всего одну зарплату, за январь. Кроме того, что клуб снялся с чемпионата, нас хотели посадить на 100 долларов зарплаты. Но этого не удалось, потому что мы отказались подписывать бумаги, ни один клуб Казахстана на такое не пошел. Да были урезания зарплаты, все футболисты были готовы пойти на диалог, но этого не произошло, - сказал бывший игрок павлодарцев.