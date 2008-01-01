Стало известно, где пройдет ответный матч между "Астаной" и "Кайратом" в КПЛ

Команды сыграют 30 октября.

Фото: ФК "Кайрат" ©
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Сегодня 17:44
Определился стадион, на котором пройдет матч 16-го тура КПЛ между "Астаной" и "Кайратом". Возможно, главный матч сезона состоится на стадионе "Жас Кыран". Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Айдын Кожахмет, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом, по информации Кожахмета, алматинский клуб предлагал перенести встречу на Центральный стадион, где лучше условия для трансляции.

"Но в "Астане", хорошенько подумав, решили, что "Реал" даже в самые плохие свои времена не стал бы принимать матчи на "Камп Ноу". Особенно когда есть выбор. И ответили отказом", - написал журналист.

Добавим, что в начале октября команды сыграли первый матч - со счетом 3:0 уверенную победу одержал "Кайрат". Команда Алексея Шпилевского лидирует в чемпионате и на 11 очков опережает "Астану".
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Футбол
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Сегодня 17:44
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