Qazsport определился с трансляцией двух матчей 14-го тура КПЛ в одно время

Игры пройдут 22 октября.

Фото: ФК "Шахтер" ©
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21 октября стартуют матчи 14 тура КПЛ. В этот день сыграют "Кызылжар" и "Тараз", а 22 октября пройдут сразу четыре игры. Причем две из них начнутся в одно время, но телеканал Qazsport сможет показать обе встречи в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz.

В 22 октября в 14:00 по времени Нур-Султана запланированы матчи "Кайсар" - "Шахтер" и "Ордабасы" - "Жетысу". В прямом эфире канала зрители увидят игру кызылординцев и карагандинцев, а на сайте Qazsport будет идти трансляция встречи "Ордабасы" и "Жетысу". 

Отметим, что в после 13-ти туров КПЛ в чемпионате уверенно лидирует алматинский "Кайрат" в активе которого 32 очка. 
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КПЛ-2020 Кайрат ФК Жетысу ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК Шахтер ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК
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