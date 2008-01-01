Qazsport определился с трансляцией двух матчей 14-го тура КПЛ в одно время

21 октября стартуют матчи 14 тура КПЛ
. В этот день сыграют "Кызылжар
" и "Тараз
", а 22 октября пройдут сразу четыре игры. Причем две из них начнутся в одно время, но телеканал Qazsport сможет показать обе встречи в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz
.
В 22 октября в 14:00 по времени Нур-Султана запланированы матчи "Кайсар
" - "Шахтер
" и "Ордабасы
" - "Жетысу
". В прямом эфире канала зрители увидят игру кызылординцев и карагандинцев, а на сайте Qazsport будет идти трансляция встречи "Ордабасы" и "Жетысу".
Отметим, что в после 13-ти туров КПЛ в чемпионате уверенно лидирует алматинский "Кайрат
" в активе которого 32 очка.