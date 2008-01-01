"Актобе" передумали продавать

Титулованный клуб с этого сезона выступает в первой лиге.

Фото: ФК "Актобе" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 16:18
Торги, на которых пятикратный чемпион Казахстана по футболу "Актобе" должен был перейти в доверительное управление, отменили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет, передает корреспондент Vesti.kz.

"На следующей неделе ФК "Актобе" должен был быть выставлен на торги. Звучит это, конечно же, громко. На деле же клуб должен был быть передан в доверительное управление. Но торги не состоятся, тендер отменен. Причина неизвестна", - написал Кожахмет.

Напомним, что несколько недель назад было объявлено о том, что клуб перейдет в доверительное управление, и его выставили на продажу. В прошлом сезоне "Актобе" вылетел из КПЛ и сейчас выступает в первой лиге Казахстана.

Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана
Футбол
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Сегодня 16:18
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