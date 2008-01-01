Шпилевский во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в КПЛ

Его "Кайрат" уверенно лидирует в чемпионате Казахстана.

Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:31
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) назвала лучшего тренера КПЛ по итогам сентября. Во второй раз подряд это звание получает наставник алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский, передает корреспондент Vesti.kz.

Лучший тренер определяется голосование всех наставников КПЛ. За белорусского специалиста свои голоса отдали 5 коллег по цеху. Награду Алексею Шпилевкому вручил Руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

Добавим, что 18 октября "Кайрат" под руководством Шпилевского в драматичном матче обыграл со счетом 4:2 "Жетысу". Алматинцы упрочили свое лидерство  в турнирной таблице.
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Футбол
0
Сегодня 14:31
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