Шпилевский во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) назвала
лучшего тренера КПЛ
по итогам сентября. Во второй раз подряд это звание получает наставник алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Лучший тренер определяется голосование всех наставников КПЛ. За белорусского специалиста свои голоса отдали 5 коллег по цеху. Награду Алексею Шпилевкому вручил Руководитель ПФЛК Олжас Абраев.
Добавим, что 18 октября "Кайрат
" под руководством Шпилевского в драматичном матче обыграл
со счетом 4:2 "Жетысу". Алматинцы упрочили свое лидерство в турнирной таблице.