Фаворит первой лиги Казахстана после увольнения тренера проиграл дублю "Жетысу"

Команда в поиске нового главного тренера.

Фото: ФК "Акжайык" ©
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Сегодня 13:43
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 10
Жетысу Б - Акжайык

Турнирная таблица
Уральский "Акжайык" в очередном туре первой лиги Казахстана неожиданно проиграл "Жетысу-2" со счетом 2:3, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет на 11-й минуте открыл защитник талдыкорганцев Максим Чалкин, но до перерыва уральцы не только сравняли счет, но и вышли вперед усилиями Александра Мануковского и Олега Хромцова. 

Но во втором тайме тренерский штаб "Жетысу-2" сделал удачную замену. Появившийся со скамейки запасных Диас Калыбаев оформил дубль и принес победу своей команде. 

"Акжайык", уволивший в прошлом туре главного тренера Артура Авакянца, потерпел второе поражение подряд и опустился на пятое место в своей конференции с 11 очками. "Жетысу-2" поднялся на третью строчку.

Добавим, что в матче другой конференции "Мактаарал" со счетом 1:0 обыграл "Алтай".
Метки:
Акжайык ФК Первая лига Казахстана
Футбол
0
Сегодня 13:43
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