Фаворит первой лиги Казахстана после увольнения тренера проиграл дублю "Жетысу"

Уральский "Акжайык
" в очередном туре первой лиги Казахстана
неожиданно проиграл "Жетысу-2" со счетом 2:3, передает корреспондент Vesti.kz
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Счет на 11-й минуте открыл защитник талдыкорганцев Максим Чалкин, но до перерыва уральцы не только сравняли счет, но и вышли вперед усилиями Александра Мануковского и Олега Хромцова.
Но во втором тайме тренерский штаб "Жетысу-2" сделал удачную замену. Появившийся со скамейки запасных Диас Калыбаев оформил дубль и принес победу своей команде.
"Акжайык", уволивший
в прошлом туре главного тренера Артура Авакянца, потерпел второе поражение подряд и опустился на пятое место в своей конференции с 11 очками. "Жетысу-2" поднялся на третью строчку.
Добавим, что в матче другой конференции "Мактаарал" со счетом 1:0 обыграл "Алтай".