Бывший тренер БАТЭ может возглавить пятикратного чемпиона Казахстана

Белорусский специалист Алексей Бага
может стать главным тренером пятикратного чемпиона Казахстана "Актобе
". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владислав Татур.
Бага известен по работе с борисовским БАТЭ. Он выигрывал с клубом чемпионат Беларуси, играл на групповых этапах еврокубков. С 2020 года он тренирует литовский "Жальгирис".
"Актобе" по итогам прошлого сезона покинул КПЛ и сейчас выступает в первой лиге чемпионата Казахстана
. Команда уверенно лидирует в своей конференции. При этом в сезоне клуб уже поменял двух тренеров - две недели назад в отставку был отправлен
Алексей Петрушин.