Бывший тренер БАТЭ может возглавить пятикратного чемпиона Казахстана

Сейчас он работает в чемпионате Литвы.

Алексей Бага. Фото: Чемпионат.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 11:21
Белорусский специалист Алексей Бага может стать главным тренером пятикратного чемпиона Казахстана "Актобе". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владислав Татур. 

Бага известен по работе с борисовским БАТЭ. Он выигрывал с клубом чемпионат Беларуси, играл на групповых этапах еврокубков. С 2020 года он тренирует литовский "Жальгирис".

"Актобе" по итогам прошлого сезона покинул КПЛ и сейчас выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. Команда уверенно лидирует в своей конференции. При этом в сезоне клуб уже поменял двух тренеров - две недели назад в отставку был отправлен Алексей Петрушин. 
Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана
Футбол
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Сегодня 11:21
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