Аргентинский клуб подал в суд на "Барселону"

Аргентинский клуб "Бока Хуниорс
" подал в суд на каталонскую "Барселону
" из-за трансфера 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамоса Минго. Об этом сообщил президент клуба Хорхе Амор Амеаль
, сообщает "Чемпионат
".
"Мы подаем на "Барселону" в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на "Барселону" в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать того, что кто-то делает что-то неправильно. Произошедшее - варварство. У этого игрока был потенциал", - сказал Амеаль.
Минго перешел в "Барселону" в феврале этого года. Контрактное соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года.