Одноклубнику Зайнутдинова сломали нос в победном матче РПЛ

Из-за повреждения он был заменен на 15-й минуте матча.

Вадим Карпов. Фото: Sportbox.ru©
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Сегодня 08:01
Футболист московского ЦСКА, за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, Вадим Карпов в матче чемпионата России со столичным "Динамо" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа, сообщает "Р-Спорт".

ЦСКА 18 октября в рамках 11-го тура РПЛ обыграл "Динамо" со счетом 3:1. На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.

"Защитник был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча с "Динамо". У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч, а во втором тайме за подкат против казахстанца с поля был удален защитник "Динамо". 
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Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 08:01
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