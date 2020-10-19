Одноклубнику Зайнутдинова сломали нос в победном матче РПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция боя Ломаченко
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Одноклубнику Зайнутдинова сломали нос в победном матче РПЛ

Из-за повреждения он был заменен на 15-й минуте матча.

Одноклубнику Зайнутдинова сломали нос в победном матче РПЛ
Вадим Карпов. Фото: Sportbox.ru©
Новости спорта Футбол
0
Футболист московского ЦСКА, за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, Вадим Карпов в матче чемпионата России со столичным "Динамо" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа, сообщает "Р-Спорт".

ЦСКА 18 октября в рамках 11-го тура РПЛ обыграл "Динамо" со счетом 3:1. На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.

"Защитник был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча с "Динамо". У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч, а во втором тайме за подкат против казахстанца с поля был удален защитник "Динамо". 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:31
Футбол

Футболист укусил соперника за лицо в чемпионате Франции
Сегодня
09:56
Футбол

Аргентинский клуб подал в суд на "Барселону"
Сегодня
08:01
Футбол

Одноклубнику Зайнутдинова сломали нос в победном матче РПЛ
Сегодня
07:26
Футбол

Дебютант сборной Казахстана забил гол и отдал ассист в матче против обидчика "Астаны" в ЛЧ
Сегодня
01:41
Футбол

Кипрский клуб после выхода казахстанского футболиста забил победный гол
Сегодня
00:52
Футбол

"Все ошибаются, и мы имеем на это право". Шпилевский - о камбэке "Кайрата" с 0:2 и двух незабитых пенальти
Вчера
23:55
Футбол

"Ахмат" с Быстровым проиграл бывшему клубу Зайнутдинова в матче РПЛ с удалением
Вчера
23:23
Футбол

Новый тренер "Астаны" сделал первые изменения в составе
Вчера
22:59
Футбол

Клуб Жукова забил шесть безответных голов и одержал первую победу в сезоне
Вчера
22:25
Футбол

Александр Меркель дебютировал за новый клуб
Вчера
21:51
Футбол

В КПЛ сменился лидер бомбардирской гонки
Вчера
21:25
Футбол

Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби
Вчера
21:24
Футбол

"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
Вчера
21:07
Футбол

Хорошие футболисты растут, как для "Ордабасы", так и для сборной Казахстана - Цхададзе о победе над "Шахтером"
Вчера
20:30
Футбол

Валидольная победа. "Кайрат" сам привез два гола и не забил два пенальти, а соперник доигрывал вдевятером
Вчера
19:10
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Динамо"
Вчера
18:49
Футбол

"Кайрат" сделал камбэк 0:2 в матче с двумя пенальти, обыграл "Жетысу" и оторвался от "Астаны"
Вчера
18:12
Футбол

Вагнер Лав не забил пенальти за "Кайрат"
Вчера
17:20
Футбол

Ты просто космос, Стас! Вратарь "Кайрата" пропустил нелепый автогол в матче КПЛ
Вчера
16:45
Футбол

В России переход Зайнутдинова в ЦСКА признали "мощным трансфером"
Вчера
16:16
Футбол

Вороговский впервые сыграл после коронавируса и помог разгромить соперника в матче с 9 голами
Вчера
15:51
Футбол

Гол лучшего бомбардира КПЛ принес "Ордабасы" победу над "Шахтером"
Вчера
15:33
Футбол

Три футболиста "Барселоны" согласились пойти на понижение зарплаты
Вчера
15:15
Футбол

Руководство клуба КПЛ не приняло отставку главного тренера
Вчера
15:02
Футбол

В Алматы состоялся турнир по футболу памяти спортивного журналиста Диаса Омарова
Вчера
14:29
Футбол

Два казахстанских футбольных клуба подозревают в участии в договорном матче
Вчера
13:34
Футбол

В российской премьер-лиге могут переиграть матч из-за ошибки использования VAR
Вчера
12:35
Футбол

"Манчестер Сити" определился с суммой на трансфер Лионеля Месси
Вчера
10:16
Футбол

"Барселона" и "Реал" впервые за 20 лет всухую проиграли матчи в одном туре Примеры
Вчера
09:46
Футбол

Прямые трансляции матчей 13 тура КПЛ "Шахтер" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Кайрат"
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика