Три футболиста "Барселоны" согласились пойти на понижение зарплаты

Каталонский гранд испытывает финансовые проблемы из-за коронавируса.

Марк Тер Стеген. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 15:33
Голкипер Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Френки де Йонг и защитник Клеман Лангле стали единственными футболистами "Барселоны", которые согласились на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает "Р-Спорт".

Остальные игроки клуба подписали официальный документ, в котором футболисты выразили несогласие с предложением "Барселоны" по сокращению их зарплаты в связи со снижением доходов клуба на 30% (203 миллиона евро в общем) в результате пандемии коронавируса.

Как отмечается, согласно плану "Барселоны", клуб намерен не просто сократить зарплату футболистов, а лишь отсрочить выплату денежных средств по договору, предполагая, что эти суммы будут выплачены, когда экономическая ситуация нормализуется.
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Барселона
Футбол
0
Сегодня 15:33
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