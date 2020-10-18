Три футболиста "Барселоны" согласились пойти на понижение зарплаты

Голкипер Марк-Андре тер Штеген
, полузащитник Френки де Йонг
и защитник Клеман Лангле
стали единственными футболистами "Барселоны
", которые согласились на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает "Р-Спорт
".
Остальные игроки клуба подписали официальный документ, в котором футболисты выразили несогласие с предложением "Барселоны" по сокращению их зарплаты в связи со снижением доходов клуба на 30% (203 миллиона евро в общем) в результате пандемии коронавируса.
Как отмечается, согласно плану "Барселоны", клуб намерен не просто сократить зарплату футболистов, а лишь отсрочить выплату денежных средств по договору, предполагая, что эти суммы будут выплачены, когда экономическая ситуация нормализуется.