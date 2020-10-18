Гол лучшего бомбардира КПЛ принес "Ордабасы" победу над "Шахтером"

Шымкентский "Ордабасы
" в матче 13-го тура КПЛ
со счетом 1:0 обыграл карагандинский "Шахтер
". Победу принес лучший снайпер команды и чемпионата бразилец Жоао Пауло
, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом тайме небольшим преимуществом владели подопечные Кахабера Цхададзе, но "горняки" хорошо оборонялись. После перерыва тренерский штаб шымкентцев сделал несколько перестановок. Так на поле появился бразилец Жоао Пауло, который спустя 15 минут после выхода на поле открыл счет в матче.
После грубой ошибки защитника Пауло получил мяч в штрафной площади, подработал его себе и ударил. Мяч попав в ногу одного из защитников, попал в дальний угол ворот. До финального свистка счет не изменился.
"Ордабасы" набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Шахтер", несмотря на поражение, сохранил шестую позицию.
Для Жоао Пауло этот гол стал восьмым в чемпионате, он продолжает лидировать в списке бомбардиров.
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