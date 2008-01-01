В Алматы состоялся турнир по футболу памяти спортивного журналиста Диаса Омарова

Сборная Effective Media Liaison
, в состав которой входят сайты Massaget.kz
, Tengrinews.kz
и Vesti.kz
, приняла участие в турнире по футболу среди средств массовой информации, посвященном памяти легендарного журналиста и комментатора Диаса Омарова, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В соревнованиях приняли участие 13 команд, разбитых на четыре группы. По ходу турнира сборная EML выиграла все матчи первой стадии, обыграв представителей Фонда Развития Спорта Казахстана (1:0), телеканалов "Атамекен" (2:0) и "Халык Арна" (3:1). В полуфинале команда в упорной борьбе уступила будущему победителю соревнования Prosportskz (1:2), а в матче за третье место сборная проиграла команде "Наш Футбол" (0:3). Второе место досталось сборной ветеранов и друзей Диаса Омарова.
Отметим, что игрок EML Нариман Карабалин
получил приз лучшему защитнику состязания.
Диас Омаров скончался 5 июля 2020 года в возрасте 80 лет. Ему удалась успешная футбольная карьера за "Кайрат", а затем он работал в качестве спортивного журналиста и комментатора.