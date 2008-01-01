Два казахстанских футбольных клуба подозревают в участии в договорном матче

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте
сообщила, что матч 5 тура Группы 3 Первенства среди команд Второй лиги между командами "Кызылжар СК М
" и SD Family
будет рассмотрен КФФ и ПФЛК, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как говорится в сообщении ПФЛК, в данный момент ведется изучение котировок букмекерских контор на данный матч, в том числе в режиме Live, просмотр видеозаписи игры и опрос официальных лиц встречи.
Матч между этими командами завершился с необычным счетом. Молодежка "Кызылжара" победила со счетом 9:0, при том, что перед этим SD Family пропустил семь мячей за четыре встречи.
В данной группе осталось сыграть всего один матч - между "Кызылжаром СК М" и "Рузаевкой", которая проиграла все четыре игры. И в случае победы петропавловцы как раз по разнице мячей обойдут "Тобол М" в борьбе за первое место в группе.