В российской премьер-лиге могут переиграть матч из-за ошибки использования VAR

Казанский "Рубин
" после поражения от "Краснодара" (1:3) в 11-м туре РПЛ
подал в КДК жалобу на нарушение протокола использования VAR. Согласно регламенту, если нарушение будет доказано, матч могут переиграть, сообщает "Р-Спорт
".
Подробно ситуацию с протестом объяснил известный российский комментатор Василий Уткин
.
"Рубин" написал протест не на решение судьи, а на нарушение им протокола VAR. Потому что Вилков (судья матча - прим. ред) в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя. Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки", - написал Уткин.
В конце первого тайма главный арбитр встречи Михаил Вилков
назначил в ворота "Рубина" пенальти, который успешно реализовал полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла
. В начале второго тайма, на 52-й минуте, хавбек Кристоффер Олссон
упрочил преимущество хозяев. На 92-й минуте компенсированного времени встречи до разгромного счет довел форвард краснодарцев Маркус Берг
, а спустя две минуты единственный гол за "Рубин" забил защитник Карл Старфельт
.
"Краснодар" набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский "Рубин" на девятом месте с 15-ю очками.