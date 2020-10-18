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"Манчестер Сити" определился с суммой на трансфер Лионеля Месси

В конце сезона у игрока истекает контракт с "Барселоной".

"Манчестер Сити" определился с суммой на трансфер Лионеля Месси
Лионель Месси. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
0
Английский "Манчестер Сити" рассматривает возможность того, чтобы предложить "Барселоне" 15 миллионов фунтов стерлингов за аргентинского футболиста Лионеля Месси в январе, сообщает "Р-Спорт".

Контракт 33-летнего аргентинца с "Барселоной" истекает в конце нынешнего сезона. Если аргентинец не подпишет новый контракт, летом он сможет уйти в любой клуб бесплатно. 

В сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону", хотя до этого сообщил руководству о желании расторгнуть действующий контракт.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что Месси занял второе место в списке футболистов, больше всех потерявших в цене с начала года. Форвард, чья текущая трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро, подешевел на 40 миллионов евро.

 

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Метки:
Месси Лионель Манчестер Сити

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