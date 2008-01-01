Прямые трансляции матчей 13 тура КПЛ "Шахтер" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Кайрат"

КПЛ вернулась после перерыва на матчи сборной Казахстана.

Фото: ФК "Ордабасы" ©
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Сегодня 09:46
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 13
Шахтер - Ордабасы

Турнирная таблица
18 октября в Алматы пройдут два матча 13-го тура КПЛ. Карагандинский "Шахтер" сыграет против шымкентского "Ордабасы", а "Жетысу" сразится с лидером чемпионата алматинским "Кайратом", передает корреспондент Vesti.kz.

В 14:00 по времени Нур-Султана начнется игра "Шахтера" и "Ордабасы". Перед очной встречей команды разделяют всего два очка. Шымкентцы с 18 балами идут на четвертой строчке, у "Шахтера" 16 очков и шестая позиция.

В 17:00 пройдет игра между "Жетысу" и алматинским "Кайратом". Алматинцы лидируют в чемпионате, имея отрыв в восемь очков от "Астаны". "Жетысу" идет седьмым с 16-ю очками, при этом команда Дмитрия Огая потерпела два поражения подряд. 

Прямая трансляция матчей 13-го тура КПЛ "Шахтер" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Кайрат"   >>>>>>>>>
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК
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