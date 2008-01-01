Прямые трансляции матчей 13 тура КПЛ "Шахтер" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Кайрат"

18 октября в Алматы пройдут два матча 13-го тура КПЛ
. Карагандинский "Шахтер" сыграет против шымкентского "Ордабасы", а "Жетысу" сразится с лидером чемпионата алматинским "Кайратом", передает корреспондент Vesti.kz
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В 14:00 по времени Нур-Султана начнется игра "Шахтера" и "Ордабасы
". Перед очной встречей команды разделяют всего два очка. Шымкентцы с 18 балами идут на четвертой строчке, у "Шахтера
" 16 очков и шестая позиция.
В 17:00 пройдет игра между "Жетысу
" и алматинским "Кайратом
". Алматинцы лидируют в чемпионате, имея отрыв в восемь очков от "Астаны". "Жетысу" идет седьмым с 16-ю очками, при этом команда Дмитрия Огая потерпела два поражения подряд.
Прямая трансляция матчей 13-го тура КПЛ "Шахтер" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Кайрат" >>>>>>>>>