Казахстанская футболистка помогла своему клубу выйти в финал Кубка России

В полуфинале была обыграна команда из Рязани.

Юлия Мясникова. Фото: Facebook.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 09:17
Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, выступающая за московский ЦСКА, помогла своей команде во второй раз в истории выйти в финал Кубка России, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале турнира ЦСКА встречался с командой "Рязань-ВДВ", которая играла в финале Кубка два последних года, но оба раза осталась без трофея.

Исход поединка был решен еще первом тайме благодаря дублю Татьяны Петровой из ЦСКА. В конце встречи "Рязань-ВДВ" отыграла один мяч. В итоге 2:1 - победа ЦСКА.

Юлия Мясникова вышла в стартовом составе и провела на поле весь матч. Соперник ЦСКА по финалу пока не определен. 

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Мясникова Юлия ЦСКА
Футбол
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Сегодня 09:17
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