Казахстанская футболистка помогла своему клубу выйти в финал Кубка России

Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова
, выступающая за московский ЦСКА
, помогла своей команде во второй раз в истории выйти в финал Кубка России, передает корреспондент Vesti.kz
.
В полуфинале турнира ЦСКА встречался с командой "Рязань-ВДВ", которая играла в финале Кубка два последних года, но оба раза осталась без трофея.
Исход поединка был решен еще первом тайме благодаря дублю Татьяны Петровой из ЦСКА. В конце встречи "Рязань-ВДВ" отыграла один мяч. В итоге 2:1 - победа ЦСКА.
Юлия Мясникова вышла в стартовом составе и провела на поле весь матч. Соперник ЦСКА по финалу пока не определен.