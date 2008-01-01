"Не заслуживали поражения". Тренер команды Куата прокомментировал поражение от "Спартака"

Главный тренер подмосковных "Химок
" Игорь Черевченко
подвел итоги матча со "Спартаком" в рамках очередного тура РПЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Химки", за которые выступает казахстанец Исламбек Куат
, проиграли
со счетом 2:3.
"Мы не заслуживали сегодня поражения. У нас были хорошие моменты в первом тайме. Не сказать, что стопроцентные. Если бы реализовали... К сожалению, это футбол - футбол ошибок не прощает", - сказал Черевченко после игры.
"Спартак
" после победы над "Химками" делит лидерство в таблице с "Зенитом". "Химки" с шестью очками занимают 14-е место.