"Не заслуживали поражения". Тренер команды Куата прокомментировал поражение от "Спартака"

Московский клуб сохранил лидерство в чемпионате России.

Игорь Черевченко. Фото: ФК "Химки" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 08:21
Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко подвел итоги матча со "Спартаком" в рамках очередного тура РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

"Химки", за которые выступает казахстанец Исламбек Куат, проиграли со счетом 2:3. 

"Мы не заслуживали сегодня поражения. У нас были хорошие моменты в первом тайме. Не сказать, что стопроцентные. Если бы реализовали... К сожалению, это футбол - футбол ошибок не прощает", - сказал Черевченко после игры. 

"Спартак" после победы над "Химками" делит лидерство в таблице с "Зенитом". "Химки" с шестью очками занимают 14-е место.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Спартак Москва Премьер-лига России
Футбол
0
Сегодня 08:21
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