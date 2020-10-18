Команда экс-полузащитника "Астаны" нанесла "Барселоне" первое поражение в чемпионате Испании

Исход матча решил пенальти в пользу хозяев поля.

Фото: РИА Новости ©
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Сегодня 07:56
В шестом туре чемпионата Испании "Хетафе", за который выступает бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович, сенсационно победил "Барселону". Для каталонцев это первое поражение в нынешнем сезоне, сообщает "Р-Спорт".

Встреча в Хетафе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил Хайме Мата, реализовавший на 56-й минуте пенальти. Максимович вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

"Хетафе" набрал 10 очков после пяти сыгранных матчей и догнал по этому показателю лидирующий мадридский "Реал". В активе "Барселоны" 7 баллов после четырех игр.

Неманья Максимович выступал за ФК "Астана" с 2015 по 2017 года. Он помог команде выиграть несколько чемпионств и вывел столичный клуб в групповой этап Лиги чемпионов. 
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Футбол
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Сегодня 07:56
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