Команда экс-полузащитника "Астаны" нанесла "Барселоне" первое поражение в чемпионате Испании

В шестом туре чемпионата Испании "Хетафе", за который выступает бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович
, сенсационно победил "Барселону
". Для каталонцев это первое поражение в нынешнем сезоне, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча в Хетафе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил Хайме Мата, реализовавший на 56-й минуте пенальти. Максимович вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
"Хетафе" набрал 10 очков после пяти сыгранных матчей и догнал по этому показателю лидирующий мадридский "Реал". В активе "Барселоны" 7 баллов после четырех игр.
Неманья Максимович выступал за ФК "Астана
" с 2015 по 2017 года. Он помог команде выиграть несколько чемпионств и вывел столичный клуб в групповой этап Лиги чемпионов.