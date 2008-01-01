Лучший защитник АПЛ рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Это будет серьезная потеря для одного из лидеров чемпионата.

Вирджил ван Дейк. Фото: Чемпионат.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:36
Защитник сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк из-за разрыва крестообразных связок может пропустить остаток сезона, передает "Чемпионат".

Игрок получил травму во время матча АПЛ с "Эвертоном". На 6-й минуте матча вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок "Ливерпуля" находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен, вместо него вышел Джо Гомес.

Сам матч завершился вничью со счетом 2:2. "Эвертон" благодаря этому результату остался лидером чемпионата Англии, набрав 13 очков. "Ливерпуль" идет вторым с 10-ю очками.
Метки:
Ливерпуль АПЛ
Футбол
0
Сегодня 07:36
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