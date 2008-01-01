Лучший защитник АПЛ рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Защитник сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля
" Вирджил ван Дейк
из-за разрыва крестообразных связок может пропустить остаток сезона, передает "Чемпионат
".
Игрок получил травму во время матча АПЛ
с "Эвертоном". На 6-й минуте матча вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок "Ливерпуля" находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен, вместо него вышел Джо Гомес.
Сам матч завершился вничью со счетом 2:2. "Эвертон" благодаря этому результату остался лидером чемпионата Англии, набрав 13 очков. "Ливерпуль" идет вторым с 10-ю очками.