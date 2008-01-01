Еще один конкурент? "Химки" Куата подпишут бывшего полузащитника "Зенита"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец
перейдет в "Химки
", за которые выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
, сообщает "Чемпионат
".
Могилевец защищал цвета "Рубина" с прошлого года. Хавбек является воспитанником "Зенита", которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 27-летний футболист успел поиграть за "Ростов" и "Рубин". С 2014 года Павел также успел провести 4 матча за сборную России.
В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Рубина" принял участие в одном матче РПЛ
, проведя на поле 8 минут, и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.
Отметим, что ранее "Химки" также усилили
полузащиту экс-игроком сборной России и московского "Спартака" Денисом Глушаковым
.
После десяти туров РПЛ "Химки" занимают 14-е место из 16 команд, набрав 6 очков.