Еще один конкурент? "Химки" Куата подпишут бывшего полузащитника "Зенита"

В последние несколько лет он также играл в "Ростове" и "Рубине".

Павел Могилевец. Фото: Readfootball.com ©
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Сегодня 15:32
Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец перейдет в "Химки", за которые выступает футболист сборной Казахстана Исламбек Куат, сообщает "Чемпионат". 

Могилевец защищал цвета "Рубина" с прошлого года. Хавбек является воспитанником "Зенита", которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 27-летний футболист успел поиграть за "Ростов" и "Рубин". С 2014 года Павел также успел провести 4 матча за сборную России.

В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Рубина" принял участие в одном матче РПЛ, проведя на поле 8 минут, и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.

Отметим, что ранее "Химки" также усилили полузащиту экс-игроком сборной России и московского "Спартака" Денисом Глушаковым.

После десяти туров РПЛ "Химки" занимают 14-е место из 16 команд, набрав 6 очков. 
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России
Футбол
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Сегодня 15:32
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