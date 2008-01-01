"Астана" представила нового главного тренера

Клуб был в поисках нового рулевого после увольнения Пола Эшуорта.

Андрей Тихонов. Фото: Vsluh.ru ©
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Сегодня 14:18
ФК "Астана" определилась с новым главным тренером. Им стал бывший футболист "Спартака" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов, передает корреспондент Vesti.kz

О назначении Тихонова "Астана" официально объявила сегодня, 16 октября. В своей игровой карьере Тихонов также играл за "Химки" и за "Астану", когда клуб назывался "Локомотивом". 

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 2008 году, когда работал в "Крыльях Советов". Затем Тихонов тренировал "Спартак" и "Краснодар".

В 2016 году был назначен главным тренером "Енисея". Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу за счет правила выездного гола уступил тульскому "Арсеналу".

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В 2017 году Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов". Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Добавим, что "Астана" после 12 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему "Кайрату".

Интересно, что Тихонову 16 октября исполнилось 50 лет.
Метки:
Астана ФК
Футбол
4
Сегодня 14:18
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