"Много ума не нужно". Защитник сборной Казахстана жестко ответил на критику экс-футболиста "Астаны"

Игрок был капитаном сборной Казахстана в матче Лиги наций против Беларуси.

Сергей Малый. Фото: Kazfootball.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 10:08
Защитник "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Сергей Малый жестко отреагировал на критику бывшего футболиста "Астаны" Максима Жалмагамбетова, который высказался против натурализации в сборной, передает корреспондент Vesti.kz.

Малый, который вывел сборную Казахстана в матче Лиги наций против Беларуси с капитанской повязкой, является натурализованным игроком.

"Послушайте, Максим, вы говорите: зачем натурализовывать игроков для сборной. Но кто кроме меня на данный момент не имеет корней из Казахстана? Да и то, я живу в Казахстане уже восемь лет, моя жена из Шымкента, где также родилась и моя дочь. Вы так яростно рассуждаете о том, чего не хватает нашего футболу, но так почему вы не поднимали эти вопрос, когда были футболистом и когда у вас был авторитет? Сейчас много ума не нужно говорить о том, какие у нас проблемы, мы их и без вас знаем и уж точно теперь без вас будем разбираться. Так как вас уже никто не слушает и не услышит, что точно. Лучше попробуйте создавать вокруг себя позитив вместо ненужной критики, и тогда, может быть, у вас получится что-то изменить вокруг себя, а потом и вокруг других. Потому что своими высказываниями вы ничего полезного не несете, никуда, ни в страну, ни в футбол", - написал Малый в Stories Instagram.



Добавим, что сборная Казахстана уступила Беларуси со счетом 0:2 в матче Лиги наций. 
Метки:
Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 10:08
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