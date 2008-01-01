Лионель Месси в 2014-м году мог перейти в лондонский клуб за рекордную сумму

Это был бы новый рекорд трансферной стоимости футболиста.

Лионель Месси. Фото: "Спорт-Экспресс" ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 09:12
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своей новой книге "Grand Hotel Calciomercato" раскрыл подробности несостоявшегося ухода Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает "Чемпионат".

Судя по отрывкам из книги, Лионель Месси испытывал соблазн покинуть "Барселону" в 2014-м году из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Уточняется, что в то время, он даже провел конструктивные переговоры по FaceTime с тогдашним менеджером "Челси" Жозе Моуринью.

"Челси" был готов активировать пункт отступных в контракте аргентинца на 250 миллионов евро и выплачивать ему зарплату в размере 55 миллионов евро, но Месси в конечном итоге остыл после звонка отца, который был категорически против этого шага.

Сейчас сумма отступных за аргентинца составляет около 700 миллионов евро.
Метки:
Месси Лионель Челси Барселона
Футбол
0
Сегодня 09:12
© 2008 - 2020 ТОО «EML»