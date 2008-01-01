Лионель Месси в 2014-м году мог перейти в лондонский клуб за рекордную сумму

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своей новой книге "Grand Hotel Calciomercato" раскрыл подробности несостоявшегося ухода Лионеля Месси
из "Барселоны
", сообщает "Чемпионат
".
Судя по отрывкам из книги, Лионель Месси испытывал соблазн покинуть "Барселону" в 2014-м году из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Уточняется, что в то время, он даже провел конструктивные переговоры по FaceTime с тогдашним менеджером "Челси
" Жозе Моуринью.
"Челси" был готов активировать пункт отступных в контракте аргентинца на 250 миллионов евро и выплачивать ему зарплату в размере 55 миллионов евро, но Месси в конечном итоге остыл после звонка отца, который был категорически против этого шага.
Сейчас сумма отступных за аргентинца составляет около 700 миллионов евро.