Выбил "Ордабасы" из еврокубков. Хорватский нападающий стал одноклубником казахстанца в РПЛ

Футбольный клуб "Сочи
" подписал контракт с хорватским нападающим Марко Дуганджичем
, сообщает "Р-Спорт
".
Игрок успешно прошел медосмотр, он будет выступать в клубе под 17-м номером.
Предыдущим клубом 26-летнего Дуганджича был румынский "Ботошани", за который в сезоне-2019/20 форвард в 18 матчах забил 9 мячей.
За "Сочи" также выступает казахстанец Акмаль Бахтияров
который ни разу не сыграл в этом сезоне в РПЛ.
Дуганджич в составе "Ботошани" в этом сезоне выбил из первого раунда Лиги Европы шымкентский "Ордабасы". Румынский клуб победил 2:1, а победный гол как раз на счету Дуганджича.
После десяти туров РПЛ "Сочи" с 19-ю очками занимает четвертое место в РПЛ.