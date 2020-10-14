Выбил "Ордабасы" из еврокубков. Хорватский нападающий стал одноклубником казахстанца в РПЛ

У футболиста молодежной сборной Казахстана появился еще один конкурент.

Фото: ФК "Сочи" ©
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Сегодня 14:56
Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с хорватским нападающим Марко Дуганджичем, сообщает "Р-Спорт".

Игрок успешно прошел медосмотр, он будет выступать в клубе под 17-м номером.
Предыдущим клубом 26-летнего Дуганджича был румынский "Ботошани", за который в сезоне-2019/20 форвард в 18 матчах забил 9 мячей.

За "Сочи" также выступает казахстанец Акмаль Бахтияров который ни разу не сыграл в этом сезоне в РПЛ. 

Дуганджич в составе "Ботошани" в этом сезоне выбил из первого раунда Лиги Европы шымкентский "Ордабасы". Румынский клуб победил 2:1, а победный гол как раз на счету Дуганджича. 

После десяти туров РПЛ "Сочи" с 19-ю очками занимает четвертое место в РПЛ.
Метки:
Сочи ФК Бахтияров Акмаль
Футбол
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Сегодня 14:56
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