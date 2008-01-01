Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом футболистов "Кайрата"

Оба игрока покинули расположение сборных Казахстана.

Нуралы Алип. Фото: KFF.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:30
В алматинском "Кайрате" сообщили о состоянии здоровья Нуралы Алипа и Султанбека Астанова. Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, когда были вызваны в расположение национальной и молодежной сборных Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Как говорится в заявлении клуба, опубликованном в социальных сетях, игроки алматинцев регулярно сдают тесты на коронавирус.

"Нуралы Алип и Султанбек Астанов сдали тест на COVID-19 в расположении национальных сборных, после чего получили положительный результат. Данные игроки были незамедлительно изолированы от сборных и алматинской команды. Стоит отметить, что футболисты чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей" - сказано в сообщении.

Также в команде в начале недели было проведено ПЦР-тестирование игроков, штаба и персонала команды. Больше положительных результатов не обнаружено.

"Кайрат" призвал беречь своих близких и соблюдать все необходимые меры безопасности. 
Метки:
Кайрат ФК Коронавирус
Футбол
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Сегодня 14:30
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