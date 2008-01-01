Лучший в Южной Америке. Суарес обошел по голам за сборную Месси и Роналдо

Нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико
" Луис Суарес
вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории в официальных матчах. Форвард забил 41 гол и обошел бразильца Роналдо
и аргентинца Лионеля Месси
- у них по 39 мячей, сообщает "Чемпионат
".
14 октября на стадионе "Ла Каса Бланка" в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. Главным арбитром матча стал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счетом 4:2.
В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча - форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес дважды реализовал пенальти.