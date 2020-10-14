Неймар обошел Роналдо и "грозит" побить рекорд Пеле

Бразильский нападающий установил очередное достижение.

Неймар. Фото: Footballhd.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 12:02
Форвард ПСЖ Неймар оформил хет-трик в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Перу и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии, сообщает "Р-Спорт".

Бразильцы со счетом 4:2 обыграли на выезде команду Перу. 28-летний Неймар в этой встрече оформил хет-трик и довел счет своим голам за национальную сборную до 64, опередив завершившего карьеру Роналдо на два мяча.
Лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии является Пеле, забивший 77 голов.

После игры Неймар прокомментировал свое достижение. "При всем моем уважении к тебе, феномен", - написал бразилец под фото Роналдо в социальных сетях. 
Метки:
Неймар
Футбол
0
Сегодня 12:02
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