Неймар обошел Роналдо и "грозит" побить рекорд Пеле

Форвард ПСЖ Неймар
оформил хет-трик в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Перу и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии, сообщает "Р-Спорт
".
Бразильцы со счетом 4:2 обыграли на выезде команду Перу. 28-летний Неймар в этой встрече оформил хет-трик и довел счет своим голам за национальную сборную до 64, опередив завершившего карьеру Роналдо на два мяча.
Лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии является Пеле, забивший 77 голов.
После игры Неймар прокомментировал свое достижение. "При всем моем уважении к тебе, феномен", - написал бразилец под фото Роналдо в социальных сетях.