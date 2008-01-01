"Постараемся взять реванш". Защитник сборной Казахстана - о матче против Беларуси

Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов
рассказал о своих ожиданиях перед матчем Лиги Наций против Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
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Сборная Казахстана уже прибыла в Беларусь и провела первую тренировку.
"Нам предстоит непростой матч с серьезным соперником. Прошлую игру в Алматы против Беларуси мы сыграли неудачно. Постараемся победить, взять реванш. Да, у нас много потерь, но это сейчас уже неважно. Любой игрок, который выйдет на поле, будет биться и играть до конца за свою страну" - приводит слова Досмагамбетова Kazfootball.kz
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Добавим, что главный тренер сборной Казахстана Михал Билек ждет
сложной игры, а его визави Михаил Мархель назвал
нашу сборную "крепкой командой". Игра пройдет в ночь с 14 на 15 октября, начало встречи в 00:45 по времени Нур-Султана.