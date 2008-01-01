Нападающий "Астаны" получил травму в матче Лиги наций

Его заменили в первом тайме.

Пиерос Сотириу. Фото: Kazfootball.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 10:24
Нападающий сборной Кипра и "Астаны" Пиерос Сотириу из-за повреждения не смог доиграть матч Лиги наций против Азербайджана, передает корреспондент Vesti.kz.

Сотириу вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен на 19-й минуте. Вместо него вышел Иоаннис Питтас. 

Сама игра завершилась вничью - 0:0, при этом Азербайджан не реализовал пенальти в первом тайме.

В своей группе дивизиона С Кипр занимает последнее место, набрав в четырех играх всего одно очко. При этом сборная Сотириу пропустила пять мячей и до сих пор ни разу не забила.
Метки:
Лига наций Астана ФК КПЛ-2020
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Сегодня 10:24
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