Нападающий "Астаны" получил травму в матче Лиги наций

Нападающий сборной Кипра и "Астаны
" Пиерос Сотириу из-за повреждения не смог доиграть матч Лиги наций
против Азербайджана, передает корреспондент Vesti.kz
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Сотириу вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен на 19-й минуте. Вместо него вышел Иоаннис Питтас.
Сама игра завершилась вничью - 0:0, при этом Азербайджан не реализовал пенальти в первом тайме.
В своей группе дивизиона С Кипр занимает последнее место, набрав в четырех играх всего одно очко. При этом сборная Сотириу пропустила пять мячей и до сих пор ни разу не забила.