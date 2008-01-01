"Достаточно крепкая команда". Главный тренер Беларуси оценил сборную Казахстана перед матчем в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель
оценил шансы своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций
и назвал сборную Казахстана крепкой командой, передает корреспондент Vesti.kz
.
Перед матчем 4-го тура против Казахстана Мархель ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции. Так у специалиста спросили насколько изменилась сборная Казахстана по сравнению с предыдущей игрой месяц назад.
"Вдаваться в тактические нюансы нет смысла. Единственное - отмечу, что эта команда достаточно крепкая. Мы к каждому противнику относимся с уважением. Каждая игра для нас как новое сражение. Понимаем, насколько важен грядущий матч. Будем отдавать на поле все силы, чтобы победить" - сказал Мархель.
После трех туров в группе, где помимо Казахстана и Беларуси играют Литва и Албания сложилась интересная ситуация - все команды набрали по четыре очка. Наставник белорусской сборной, считает что его подопечные вправе претендовать на первую строчку.
"В принципе считаю, что все соперники равны. Единственное - по прошествии отрезка выделил бы индивидуальное мастерство футболистов сборной Албании. Впрочем, считаю, мы все равно вправе рассчитывать на первое место в нашей группе. Будем прилагать для этого все усилия" - ответил тренер.
Также в составе Беларуси есть кадровые потери.
"Отдельные потери есть. Отсутствует, но планово, Александр Мартынович. У нас еще до сбора была договоренность, что он проведет две игры и возвратится в расположение клуба. Мы ему пошли навстречу. Плюс по причине травмы выбыл Николай Сигневич. Он также не сможет помочь в среду. Все остальные живы и здоровы. Надеюсь, в порядке будет и Макс Бордачев" - приводит слова наставника Pressball.by
.
Добавим, что три дня назад Беларусь сыграла вничью с Литвой - 3:3, а сборная Казахстана
также разошлась миром с Албанией. Матчи между Беларусью и Казахстаном пройдет в ночь с 14 на 15 октября, начало встречи в 00:45.
В сентябре, когда соперники встречались в Алматы, победу со счетом 2:1 одержали
белорусские футболисты.