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Худшая сборная мира набрала очки в официальном турнире впервые за 6 лет

Битва двух слабейших команд Европы завершилась вничью.

Худшая сборная мира набрала очки в официальном турнире впервые за 6 лет
Фото: Footboom.net ©
Новости спорта Футбол
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Занимающая последнее место в рейтинге ФИФА сборная Сан-Марино сыграла вничью (0:0) с командой Лихтенштейна в матче Лиги наций. Для команды Сан-Марино это первая за шесть лет встреча, в которой она не потерпела поражение, сообщает "Чемпионат". 

В последний раз Сан-Марино набирало очки в 2014 году. Его команда сыграла вничью (0:0) со сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.

За этот период команда Сан-Марино проиграла 40 матчей, пропустив 173 гола и забив лишь четыре. Один из этих четырех мячей был забит в ворота сборной Казахстана в отборе на Евро-2020.

14 ноября сборная Сан-Марино сыграет с национальной командой Азербайджана.

 

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Метки:
Лига наций

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