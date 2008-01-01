Сборная футболиста "Кайрата" сенсационно проиграла Люксембургу в Лиге наций

Команда из маленького княжества одержала волевую победу в игре с тремя удалениями.

Небойша Косович. Фото: Kazfootball.kz ©
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Сегодня 09:06
Сборная Черногории, в составе которой выступает футболист алматинского "Кайрата" Небойша Косович, неожиданно проиграла дома команде Люксембурга в матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

На 34-й минуте счет открыл Игор Иванович, но перед перерывом Люксембург отыгрался благодаря голу Эдвина Муратовича. Победный мяч был забит на 86-й минуте Данелом Синани, Люксембург победил - 2:1.

Уже в компенсированное время из-за разгоревшихся на поле страстей судье пришлось удалить двоих футболистов Черногории и одного в составе гостей. 

Небойша Косович вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Благодаря этой победе Люксембург набрал девять очков и возглавил группу. У Черногории тоже девять очков, но хуже дополнительные показатели.

Метки:
Кайрат ФК Лига наций
Футбол
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Сегодня 09:06
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