Сборная футболиста "Кайрата" сенсационно проиграла Люксембургу в Лиге наций

Сборная Черногории, в составе которой выступает футболист алматинского "Кайрата
" Небойша Косович
, неожиданно проиграла дома команде Люксембурга в матче Лиги наций
, передает корреспондент Vesti.kz
.
На 34-й минуте счет открыл Игор Иванович, но перед перерывом Люксембург отыгрался благодаря голу Эдвина Муратовича. Победный мяч был забит на 86-й минуте Данелом Синани, Люксембург победил - 2:1.
Уже в компенсированное время из-за разгоревшихся на поле страстей судье пришлось удалить двоих футболистов Черногории и одного в составе гостей.
Небойша Косович вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Благодаря этой победе Люксембург набрал девять очков и возглавил группу. У Черногории тоже девять очков, но хуже дополнительные показатели.