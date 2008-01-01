Лионель Месси принял участие в потасовке после победного матча в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины во втором туре отборочного цикла к ЧМ-2022 со счетом 2:1 на выезде обыграла Боливию. После финального свистка на поле завязалась потасовка между игроками, в которой принял участие капитан аргентинцев Лионель Месси
, пишет "Чемпионат
".
Что послужило причиной конфликта, пока неизвестно.
Счет был открыт в середине первого тайма - на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро.
Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса
. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.
Аргентина, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия очков не набрала и замыкает турнирную таблицу.