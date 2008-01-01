Лионель Месси принял участие в потасовке после победного матча в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины набрала шесть очков из шести возможных.

Лионель Месси. Фото: As.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 08:47
Сборная Аргентины во втором туре отборочного цикла к ЧМ-2022 со счетом 2:1 на выезде обыграла Боливию. После финального свистка на поле завязалась потасовка между игроками, в которой принял участие капитан аргентинцев Лионель Месси, пишет "Чемпионат".

Что послужило причиной конфликта, пока неизвестно.

Счет был открыт в середине первого тайма - на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро.



Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.



Аргентина, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия очков не набрала и замыкает турнирную таблицу. 
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Месси Лионель
Футбол
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Сегодня 08:47
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