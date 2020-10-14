"Горим желанием". Защитник сборной Казахстана рассказал о настрое перед матчем Лиги наций с Беларусью

Защитник сборной Казахстана
и костанайского "Тобола" Сергей Малый
рассказал о настрое игроков на матч Лиги наций
против Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Семейная обстановка внутри коллектива. Все горят желанием себя проявить. Мы настроены играть в хороший футбол. Думаю, нас ждет интереснейшая игра", - сказал Малый на предматчевой пресс-конференции.
Также, отвечая на вопросы журналистов, Малый объяснил, почему казахстанские клубы прогрессируют в последнее время.
"Во-первых, к нам приезжают хорошие легионеры. Команды уровня "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы", "Тобола" и других ставят задачи успешно выступить не только в чемпионате, но и в еврокубках. Постепенно улучшается инфраструктура, развивается детско-юношеский футбол", - сказал футболист.
Сборные Казахстана и Беларуси сыграют между собой в ночь с 14 на 15 октября. Обе команды набрали по четыре очка в трех встречах.
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