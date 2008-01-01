Бауыржан Исламхан не поможет "Аль-Айну" в первом туре чемпионата ОАЭ

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
, выступающий за команду "Аль-Айн
", пропустит первый тур чемпионата ОАЭ из-за травмы, пишет Kazfootball.kz
.
Как сообщают местные СМИ футболист не успеет восстановиться к матчу против "Хаур Факкана", который пройдет 17 октября.
Исламхан получил
мышечную травму на тренировке сборной Казахстана
. Из-за повреждения он не смог сыграть в матче Лиги наций между Казахстаном и Албанией (0:0).
Позже стало известно, что игрок не сможет сыграть и против Белоруссии, поэтому Исламхан вернулся
в Дубаи.