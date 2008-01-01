Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Один из лучших футболистов мира, нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду
заразился коронавирусом, передает корреспондент Vesti.kz
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О заражении заявила Федерация футбола Португалии. Добавим, что ранее коронавирусом заболели несколько футболистов "Ювентуса", за который выступает Роналду.
Португальца отправили на самоизоляцию, он не поможет сборной в матчах Лиги наций.
За последние две недели в Европе наблюдается вторая волна заражения коронавирусом. Случаи заболевания выявлены
уже в нескольких клубах Серии А.