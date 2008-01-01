Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Он должен был помочь своей сборной в матчах Лиги наций.

Криштиану Роналду. Фото: Eurosport.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 20:29
Один из лучших футболистов мира, нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом, передает корреспондент Vesti.kz.

О заражении заявила Федерация футбола Португалии. Добавим, что ранее коронавирусом заболели несколько футболистов "Ювентуса", за который выступает Роналду.

Португальца отправили на самоизоляцию, он не поможет сборной в матчах Лиги наций.

За последние две недели в Европе наблюдается вторая волна заражения коронавирусом. Случаи заболевания выявлены уже в нескольких клубах Серии А.
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Роналду Криштиану Коронавирус
Футбол
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Сегодня 20:29
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