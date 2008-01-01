Один из фаворитов первой лиги уволил главного тренера после второго подряд поражения

Команда проиграла матч одному из конкурентов в борьбе за повышение.

Артур Авакянц. Фото: ФК "Акжайык" ©
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Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 8
СДЮСШОР № 8 НС - Акжайык 4:2

Голы: Елемесов, 42 (1:0); Муканов, 57 (2:0); Нурбай, 62 (3:0); Хромцов, 63 (3:1); Кульбеков, 72 (3:2); Нурбай, 83 (4:2)

Нереализованные: Набиев, 69 (3:1)

Турнирная таблица
Уральский "Акжайык" объявил об отставке главного тренера Артура Авакянца. 13 октября команда проиграла матч первой лиги СДЮСШОР № 8 и опустилась на пятое место в своей конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

Перед матчем столичный СДЮСШОР отставал всего на один балл. В итоге игра получилась результативной, СДЮСШОР победил - 4:2. Для уральцев это стало вторым поражением подряд после беспроигрышной пятиматчевой серии.

В предыдущем туре "Акжайык" минимально проиграл одному из фаворитов сезона "Атырау" - 0:1. 

После семи матчей уральцы с 11-ю очками занимают пятое место в своей конференции. У лидирующего "Атырау" 16 очков и матч в запасе, СДЮСШОР вышел на второе место (13 очков). Также "Акжайык" опережают "Академию Онтустик" и "Жетысу-2".
Метки:
Первая лига Казахстана Акжайык ФК
Футбол
0
Сегодня 19:16
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