Один из фаворитов первой лиги уволил главного тренера после второго подряд поражения

Уральский "Акжайык
" объявил об отставке главного тренера Артура Авакянца
. 13 октября команда проиграла матч первой лиги
СДЮСШОР № 8 и опустилась на пятое место в своей конференции, передает корреспондент Vesti.kz
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Перед матчем столичный СДЮСШОР отставал всего на один балл. В итоге игра получилась результативной, СДЮСШОР победил - 4:2. Для уральцев это стало вторым поражением подряд после беспроигрышной пятиматчевой серии.
В предыдущем туре "Акжайык" минимально проиграл одному из фаворитов сезона "Атырау" - 0:1.
После семи матчей уральцы с 11-ю очками занимают пятое место в своей конференции. У лидирующего "Атырау" 16 очков и матч в запасе, СДЮСШОР вышел на второе место (13 очков). Также "Акжайык" опережают "Академию Онтустик" и "Жетысу-2".