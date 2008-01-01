КФФ дисквалифицировала футболистов "Тобола" и "Жетысу" на пять матчей

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет.

Фото: KFF.kz ©
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Сегодня 18:28
По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета при КФФ игроки "Тобола" и "Жетысу" Сенин Себаи и Олжас Керимжанов дисквалифицированы на пять матчей, передает корреспондент Vesti.kz.

Такое решение было принято по итогам матча 12-го тура КПЛ между этими командами.

"За физическое воздействие в отношении соперника, выразившееся в ударе локтем вне игрового эпизода, дисциплинарная санкция, наложенная судьей в виде предупреждения игроков ФК "Жетысу" Олжаса Керимжанова и ФК "Тобол" Сенина Себаи, изменена на дисквалификацию названных футболистов на пять матчей.

Решение принято в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 12 октября 2020 года", - говорится на сайте КФФ.

Добавим, что сам матч завершился победой "Тобола" со счетом 2:0. 
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Сегодня 18:28
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