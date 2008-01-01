КФФ дисквалифицировала футболистов "Тобола" и "Жетысу" на пять матчей

По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета при КФФ игроки "Тобола" и "Жетысу" Сенин Себаи
и Олжас Керимжанов
дисквалифицированы на пять матчей, передает корреспондент Vesti.kz
.
Такое решение было принято по итогам матча 12-го тура КПЛ между этими командами.
"За физическое воздействие в отношении соперника, выразившееся в ударе локтем вне игрового эпизода, дисциплинарная санкция, наложенная судьей в виде предупреждения игроков ФК "Жетысу
" Олжаса Керимжанова и ФК "Тобол
" Сенина Себаи, изменена на дисквалификацию названных футболистов на пять матчей.
Решение принято в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 12 октября 2020 года", - говорится на сайте
КФФ.
Добавим, что сам матч завершился
победой "Тобола" со счетом 2:0.