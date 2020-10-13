Футболист в Уганде умер после избиения одноклубниками

Футболист скончался в Уганде после того, как товарищи по команде избили его за ошибку во время игры, сообщает "".Инцидент произошел в округе Ламво на севере страны в матче между двумя местными командами. 22-летний, выступающий на позиции центрального защитника, допустил ошибку, которая привела к голу, после чего игроки его команды набросились на него и стали избивать.По словам представителя местных властей Дениса Оньона, после игры Оваси толкнул одного из ранее напавших на него игроков, ехавшего на велосипеде, что спровоцировало новую драку. В результате инцидента Оваси упал, после чего был доставлен в больницу, где через несколько часов врачи констатировали его смерть.Правоохранительные органы ведут расследование по факту смерти Оваси, задержаны двое подозреваемых, они будут привлечены к суду, уточнил представитель полиции Джимми Патрик Окема.