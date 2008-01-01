Казахстанский футболист не спас от поражения свою команду в матче ФНЛ

В 15-м туре встречались соседи по турнирной таблице.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск" ©
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СКА-Хабаровск - Енисей 0:1
Казахстанский футболист Арман Кенесов, выступающий за команду ФНЛ "СКА-Хабаровск" не сумел помочь своему клубу избежать поражения в 15-м туре чемпионата против красноярского "Енисея", передает корреспондент Vesti.kz.

Счет на 11-й минуте открыл Евгений Песиков, который вывел вперед "Енисей". В итоге гости удержали минимальное преимущество и победили. Арман Кенесов вышел на поле на 57-й минуте, заменив Романа Мануйлова.

Перед очным поединком команды занимали соседние строчки в таблице. "СКА-Хабаровск" шел 13-м (18 очков), у "Енисея" была 14-я позиция (17 очков). Но после победы "Енисей" поднялся на 11-е место, а хабаровчане опустились на одну позицию ниже.
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Кенесов Арман
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