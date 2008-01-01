Команда экс-тренера сборной Казахстана поделила очки в матче первой лиги с шестью голами

Клуб не может выиграть уже пять матчей подряд.

Фото: ФК "Алтай" ©
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Сегодня 16:10
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 8
Арысь - Алтай УК 3:3

Голы: Холмурзаев, 17 (1:0); Торекул, 21 (1:1); Митрофанов, 25 (1:2); Нкоби, 30 (2:2); Нкоби, 36 (3:2); Митрофанов, 85 (3:3)

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Возобновились матчи первой лиги чемпионата Казахстана по футболу. Представляющий ВКО "Алтай" сыграл вничью с ФК "Арысь" - 3:3, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет с пенальти открыл "Арысь" - Искандар Холмурзаев точно исполнил одиннадцатиметровый удар. Но спустя четыре минуты, также с пенальти, счет сравнял Ерлан Торекул. Более того, Денис Митрофанов вскоре вывел "Алтай" вперед, но еще до перерыва южноказахстанцы снова обошли соперника благодаря дублю Стэнли Нкоби. 

Такой счет продержался до 85-й минуты, когда Митрофанов сделал дубль и сравнял счет. До финального свистка счет не изменился.

"Алтай" набрал шесть очков и пятое место в Конференции 1. "Арысь" имеет 11 баллов и занимает третью строчку. "Алтай" не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Команду из ВКО тренирует бывший главный тренер сборной Казахстана Сергей Тимофеев.

В других матчах "Байконур" победи "Кыран" (3:1), "Академия Онтустик" оказалась сильнее молодежки "Кайрата" (1:0), а СДЮСШОР № 8 нанес сенсационное поражение уральскому "Акжайыку" (4:2).
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Алтай Первая лига Казахстана
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