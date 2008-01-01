Команда экс-тренера сборной Казахстана поделила очки в матче первой лиги с шестью голами

Возобновились матчи первой лиги
чемпионата Казахстана по футболу. Представляющий ВКО "Алтай
" сыграл вничью с ФК "Арысь" - 3:3, передает корреспондент Vesti.kz
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Счет с пенальти открыл "Арысь" - Искандар Холмурзаев точно исполнил одиннадцатиметровый удар. Но спустя четыре минуты, также с пенальти, счет сравнял Ерлан Торекул. Более того, Денис Митрофанов вскоре вывел "Алтай" вперед, но еще до перерыва южноказахстанцы снова обошли соперника благодаря дублю Стэнли Нкоби.
Такой счет продержался до 85-й минуты, когда Митрофанов сделал дубль и сравнял счет. До финального свистка счет не изменился.
"Алтай" набрал шесть очков и пятое место в Конференции 1. "Арысь" имеет 11 баллов и занимает третью строчку. "Алтай" не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Команду из ВКО тренирует бывший главный тренер сборной Казахстана Сергей Тимофеев
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В других матчах "Байконур" победи "Кыран" (3:1), "Академия Онтустик" оказалась сильнее молодежки "Кайрата" (1:0), а СДЮСШОР № 8 нанес сенсационное поражение уральскому "Акжайыку" (4:2).