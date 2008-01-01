Лэмпард не пустил футболиста "Челси" на свадьбу друга. Игрок хочет уйти из команды

Нынешний сезон станет для футболиста последним.

Фрэнк Лэмпард. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 18:28
Полузащитник сборной Франции и "Челси" Нголо Канте покинет команду после окончания нынешнего сезона. У игрока испортились отношения с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, который недавно не отпустил игрока на свадьбу друга, сообщает "Чемпионат".

Как сообщил ряд французских СМИ, 29-летний футболист обратился к главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду с просьбой позволить ему пропустить один тренировочный день в связи с приглашением на свадьбу друга. Специалист ответил отказом, чем расстроил Нголо, ранее не дававшего поводов усомниться в своем уровне дисциплины.

Утверждается, что Канте задумался об уходе из "Челси", при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется "Интер", однако сам француз мечтает перебраться в мадридский "Реал".
Метки:
Челси Лэмпард Фрэнк
Футбол
0
Сегодня 18:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»