Лэмпард не пустил футболиста "Челси" на свадьбу друга. Игрок хочет уйти из команды

Полузащитник сборной Франции и "Челси
" Нголо Канте
покинет команду после окончания нынешнего сезона. У игрока испортились отношения с главным тренером Фрэнком Лэмпардом
, который недавно не отпустил игрока на свадьбу друга, сообщает "Чемпионат
".
Как сообщил ряд французских СМИ, 29-летний футболист обратился к главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду с просьбой позволить ему пропустить один тренировочный день в связи с приглашением на свадьбу друга. Специалист ответил отказом, чем расстроил Нголо, ранее не дававшего поводов усомниться в своем уровне дисциплины.
Утверждается, что Канте задумался об уходе из "Челси", при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется "Интер", однако сам француз мечтает перебраться в мадридский "Реал".
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