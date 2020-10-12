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Лэмпард не пустил футболиста "Челси" на свадьбу друга. Игрок хочет уйти из команды

Нынешний сезон станет для футболиста последним.

Лэмпард не пустил футболиста "Челси" на свадьбу друга. Игрок хочет уйти из команды
Фрэнк Лэмпард. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
0
Полузащитник сборной Франции и "Челси" Нголо Канте покинет команду после окончания нынешнего сезона. У игрока испортились отношения с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, который недавно не отпустил игрока на свадьбу друга, сообщает "Чемпионат".

Как сообщил ряд французских СМИ, 29-летний футболист обратился к главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду с просьбой позволить ему пропустить один тренировочный день в связи с приглашением на свадьбу друга. Специалист ответил отказом, чем расстроил Нголо, ранее не дававшего поводов усомниться в своем уровне дисциплины.

Утверждается, что Канте задумался об уходе из "Челси", при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется "Интер", однако сам француз мечтает перебраться в мадридский "Реал".

 

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Метки:
Челси Лэмпард Фрэнк

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