Футбол назвали лучшим способом профилактики коронавируса

Врачи объяснил теорию.

Новости спорта Футбол 0 Сегодня 15:32

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал футбол лучшим способом профилактики COVID-19, сообщает "РИА Новости".



По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса.



"Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил Комаровский.



Также врач выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.