Форвард обидчика "Ордабасы" в Лиге Европы может стать одноклубником казахстанца в команде РПЛ

Нападающий румынского футбольного клуба "Ботошани" Марко Дуганджич
может перейти в "Сочи
", сообщает "Р-Спорт
".
Как отмечает издание, стороны находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 26-летнего хорватского футболиста.
Дуганджич выступает за "Ботошани" с начала текущего года, в 19 матчах за команду забил 11 голов. Ранее он защищал цвета хорватского "Осиека", итальянских "Тернаны" и "Матеры".
"Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 10 туров. В составе российской команды выступает футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
.
Добавим, что "Ботошани" был соперником шымкентского "Ордабасы
" по первому раунду квалификации Лиги Европы
. Матч в Шымкенте завершился
со счетом 2:1 в пользу румынской команды. При счете 1:1 именно Дуганджич забил победный гол.