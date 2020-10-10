Форвард обидчика "Ордабасы" в Лиге Европы может стать одноклубником казахстанца в команде РПЛ

Его гол выбил шымкентцев из еврокубков.

Марко Дуганджич. Фото: 3minute.net ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 12:55
Нападающий румынского футбольного клуба "Ботошани" Марко Дуганджич может перейти в "Сочи", сообщает "Р-Спорт".

Как отмечает издание, стороны находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 26-летнего хорватского футболиста.

Дуганджич выступает за "Ботошани" с начала текущего года, в 19 матчах за команду забил 11 голов. Ранее он защищал цвета хорватского "Осиека", итальянских "Тернаны" и "Матеры".

"Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 10 туров. В составе российской команды выступает футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров.

Добавим, что "Ботошани" был соперником шымкентского "Ордабасы" по первому раунду квалификации Лиги Европы. Матч в Шымкенте завершился со счетом 2:1 в пользу румынской команды. При счете 1:1 именно Дуганджич забил победный гол.
Метки:
Ордабасы ФК Сочи ФК Бахтияров Акмаль Лига Европы Футбольные трансферы
Футбол
0
Сегодня 12:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»