Неймар побил рекорд Лионеля Месси

Это произошло в матче отбора к чемпионату мира.

Неймар. Фото: Sportbox.ru ©
Новости спорта Футбол
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10 октября 11:30
Нападающий сборной Бразилии Неймар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии сделал 18 успешных обводок. Это лучший результат для последних трех отборов ЧМ, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Лионелю Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.

Добавим, что Бразилия стартовала с крупной победы над Боливией со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, по голу забили Маркиньос и Фелипе Коутинью. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Боливии. Неймар сделал два голевых паса. 
Метки:
Неймар Месси Лионель
Футбол
0
10 октября 11:30
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