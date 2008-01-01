Неймар побил рекорд Лионеля Месси

Нападающий сборной Бразилии Неймар
в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии сделал 18 успешных обводок. Это лучший результат для последних трех отборов ЧМ, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Лионелю Месси
, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.
Добавим, что Бразилия стартовала с крупной победы над Боливией со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, по голу забили Маркиньос и Фелипе Коутинью. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной Боливии. Неймар сделал два голевых паса.