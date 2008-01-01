Защитник сборной Колумбии получил ужасную травму во время отборочного матча к ЧМ-2022

Футболист немецкого "Байера" и сборной Колумбии Сантьяго Ариас
во время отборочного матча к ЧМ-2022 против Венесуэлы получил перелом кости, сообщает "Спорт-Экспресс
".
На 13-й минуте 28-летний колумбиец подкатился под соперника, который упал на его ногу, что привело к повреждению. Стопа Ариас выгнулась в другую сторону.
Спортсмена унесли с поля и повезли в больницу. Игрок упавший на ногу Ариасу был удален с поля. В итоге колумбийцы благодаря дублю Луиса Муриэля и голу Дувана Сапаты победили со счетом 3:0. Сроки восстановления Ариаса пока неизвестны.
Сантьяго Ариас перешел в "Байер" в сентябре из мадридского "Атлетико". Также выступал за "Спортинг" и ПСВ.